В Харькове поезда метро следуют с отклонением от графика

Причиной задержек стало снижение напряжения в электросети

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Поезда харьковского метрополитена идут с увеличенным интервалом из-за проблем с напряжением в электросети. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В связи с понижением напряжения в электросети движение поездов может временно осуществляться с отклонением от графика", - говорится в сообщении в Telegram-канале метрополитена.

В последние дни в Харькове вводятся длительные аварийные отключения из-за массовых повреждений энергетической инфраструктуры. Как сообщают местные СМИ, в городе и одноименной области света может не быть по 10-15 часов в сутки.

В настоящее время на Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во всех регионах страны ежедневно происходят многочасовые отключения света из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры. По информации властей, самая сложная ситуация сложилась в Киеве, а также в столичном регионе и областях севера, востока и юго-востока страны, в том числе в Харьковской.