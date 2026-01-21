Мишустин призвал Росатом наращивать свои уникальные компетенции во благо регионов

Атомная отрасль дает не только 20% энергогенерации, но играет также важную роль в смежных отраслях, отметил председатель правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" обладает уникальными компетенциями и должна наращивать их, чтобы использовать для развития российских регионов. Это отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Премьер отметил, что атомная отрасль дает не только 20% энергогенерации, но играет также важную роль в смежных отраслях, "очень много передовых решений, которые делает Росатом, применяется".

"Важно продолжать наращивать уникальные знания и компетенции, которые есть у Росатома, чтобы это использовать для развития наших регионов, для развития технологического и индустриального суверенитета нашей страны, качественных изменений в жизни людей", - подчеркнул глава кабмина.