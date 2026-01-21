Рассмотрение иска "Газпрома" на €219 млн к Linde отложили до 25 марта

Ответчиками также выступают международная юридическая фирма Pinsent Masons и компания Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH, управляющая недвижимостью и предоставляющая услуги на территории Германии и России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил до 25 марта рассмотрение иска "Газпрома" на €219 млн к российскому филиалу германской группы компаний Linde. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Помимо "Линде ГМБХ" ответчиками по иску "Газпрома" проходят международная юридическая фирма Pinsent Masons, которая представляет интересы Linde в процессах с "Русхимальянсом" (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и "Русгаздобыче"), а также компания Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH, управляющая недвижимостью и предоставляющая услуги на территории Германии и России.

"Газпром" требует солидарно взыскать с них около €219 млн убытков, подлежащих уплате в рублях по курсу ЦБ РФ на дату фактического платежа.

Представитель "Газпрома" в суде сообщил, что требование связано с поданным несколько лет назад иском "Русхимальянса" к Linde, по которому суд назначил солидарное взыскание с германской компании и ее "дочек" на общую сумму около 143 млрд рублей. В 2022 году Linde приостановила работы по контракту (выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования в рамках реализации комплекса в Усть-Луге) в связи с санкциями ЕС. После этого "Русхимальянс" разорвал контракт с германской компанией и направил ей претензию о споре.

После этого компания Commercium Immobilien, которая является 100-процентной "дочкой" Linde, предъявила ответный иск в Земельный суд Мюнхена, оценив утраченную долю после взыскания по иску "Русхимальянса" к Linde и понесенные расходы как раз в €219 млн, пояснил представитель "Газпрома". В итоге суд Германии взыскал с "Русхимальянса" данную сумму на основании заведомо ложных сведений, которые распространялись в отсутствие российского ответчика, который не был извещен о заседании надлежащим образом.

Linde GmbH и Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH в настоящее время также проходят ответчиками по иску "Газпром переработки Благовещенск" (выступает инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода) к компаниям группы Linde из-за многочисленных нарушений в проектировании, приведших к пожарам на объекте. Российская компания изначально заявляла претензии к Linde на 85,733 млрд рублей, но затем уменьшила их на 5,5 млрд рублей.