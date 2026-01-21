КТК финализирует ремонт ВПУ-3 на терминале

Каспийский трубопроводный консорциум готовится к демонтажу ВПУ-2 после атаки безэкипажных катеров

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) финализирует ремонт третьего выносного причального устройства (ВПУ-3) на своем морском терминале под Новороссийском, который длится с середины ноября 2025 года, а также готовится к демонтажу ВПУ-2 после атаки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом говорится в сообщении компании.

"Руководитель компании проинспектировал состояние береговых сооружений и резервуарного парка морского терминала. Особое внимание было уделено финализирующим мероприятиям по ремонту выносного причального устройства ВПУ КТК-3. С середины ноября 2025 года в сложных метеорологических условиях на указанном устройстве выполняется частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов грузовой системы", - сказано в сообщении.

Также генеральный директор КТК Николай Горбань проконтролировал ход работ по восстановлению плавучести и подготовке к демонтажу ВПУ КТК-2. 29 ноября 2025 года оно получило повреждения после атаки безэкипажным катером, а степень повреждения исключает дальнейшую эксплуатацию устройства. В настоящее время консорциум ведет отгрузку нефти лишь с одного из трех выносных причальных устройств - ВПУ-1.

Для осуществления грузовых операций с нефтеналивными судами морской терминал КТК имеет три ВПУ, изготовленных по индивидуальному проекту. Устройства расположены на расстоянии 5 км от берега, соединены с береговыми сооружениями терминала с помощью подводных трубопроводов. При этом в 2026 году компания планировала заменить два выносных причальных устройства, введенных в эксплуатацию в 2001 году - ВПУ-1 и поврежденный в ходе атаки ВПУ-2. В декабре 2025 года ожидалось завершение строительства в Дубае двух новых выносных причалов для замены действующих.

О компании

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", Exxonmobil, СП "Роснефти" и Shell.