Мишустин указал Лихачеву на необходимость обеспечить стабильное энергоснабжение

От этого зависит и планирование территорий, жилья, возможности бизнеса - все здесь к электроэнергии привязано, отметил председатель правительства РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Развитие бизнеса и социальной сферы в настоящий момент возможно лишь в условиях стабильного энергоснабжения. Это подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым, указав на важность работы госкорпорации в этом направлении.

"Решать, конечно, такие задачи можно только в условиях стабильного четкого снабжения территорий электричеством. От этого зависит и планирование территорий, жилья, возможности бизнеса - все здесь к электроэнергии привязано", - подчеркнул Мишустин и напомнил об утвержденной в конце 2024 года правительством генеральной схеме размещения энергообъектов.

Схема определяет "основные приоритеты развития отрасли и строительство новых станций, расширение необходимой инфраструктуры по всей стране, включая, что очень важно, труднодоступные районы, регионы", заметил Мишустин. Помочь в этом призван в том числе запуск атомных энергоблоков малой мощности, добавил премьер.

"Очень важно тщательно контролировать сроки, чтобы выполнение задач, особенно генеральной схемы, было вовремя, и обеспечить надежное электроснабжение наших регионов, - подчеркнул председатель правительства. - От них вообще зависит напрямую экономический рост и реализация всех в том числе социальных проектов и благоустройства городов и многое многое другое".