Мишустин: важно продолжать интеграцию инноваций с ПО, которым занимается Росатом

Глава правительства отметил, что это стало дополнительной нагрузкой для госкорпорации, но без проектирования и поддержки жизненного цикла изделий, связанных со сложным машиностроением, обрабатывающей промышленностью, создавать новые технологии XXI века будет крайне затруднительно

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Системную интеграцию новых технологий с программным обеспечением, которым занимается Росатом, важно продолжать. На это указал глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

"Важно продолжать, конечно, системную интеграцию новых технологий, инноваций вместе с программным обеспечением, которым вы стали заниматься", - отметил премьер.

Мишустин добавил, что это стало дополнительной нагрузкой для Росатома, но без проектирования и поддержки жизненного цикла изделий, связанных со сложным машиностроением, обрабатывающей промышленностью, создавать новые технологии XXI века будет крайне затруднительно.

"Суверенитет и технологическая независимость страны, конечно, нуждаются в синергии, которой как раз Росатом пытается достичь, фактически занимаясь не только импортозамещением, а созданием системы проектирования технологической независимости, полного цикла и выпуска соответствующих изделий, целиком построенной на своей суверенной базе. И вот это очень важно", - подчеркнул глава кабмина.

Говоря о промышленном программном обеспечении ИЦК, в котором работает госкорпорация, премьер уточнил, что очень важной вехой будет возможность создания, проектирования устройства полностью на отечественном софте, с поддержанием его жизненного цикла. "Этого мы ожидаем от вас. Эти задачи были в том числе и президентом поставлены перед отраслью. Я здесь надеюсь, в частности, на результаты вашей работы в индустриальном центре компетенций", - резюмировал он.

Инновационные программы

Мишустин также добавил, что корпорацией ведется очень большое количество инновационных программ. В частности это аддитивные технологии, композит. "Мы с вами были, к примеру, на предприятии Росатома, которое быстро смогло создать замену композитных материалов для нашего самолета МС-21. Таким образом, решения, которыми сейчас занимается Росатом, позволяют создавать объекты очень сложной геометрической формы для машиностроения, авиационной отрасли, космической отрасли", - привел пример глава кабмина.

Очень много решений и в медицинской отрасли, в частности сложные импланты уникальной формы, и в энергетике, уточнил он. "Инновационные решения Росатома играют также важную роль в большом количестве смежных отраслей", - отметил Мишустин, после чего попросил Лихачева рассказать, как идет проект, связанный с тяжелыми САПР - системами автоматизированного проектирования, в том числе для машиностроения.