Мишустин поблагодарил российских атомщиков за работу на благо страны

Председатель правительства напомнил, что в 2025 году Росатом отмечала 80-летие зарождения атомной промышленности в России

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым попросил передать благодарность коллективу госкорпорации за профессиональный труд на благо страны.

"Корпорация прошла огромный путь. На сегодняшний день это огромное количество и ветеранов, и людей, которые сегодня в отрасли работают. Передайте, пожалуйста, трудовому коллективу Росатома самые теплые пожелания и благодарность за их профессиональный труд на благо страны", - сказал премьер.

Он напомнил, что в 2025 году госкорпорация отмечала 80-летие зарождения атомной промышленности в России. 20 августа 1945 года был сформирован Специальный комитет по использованию атомной энергии, благодаря чему СССР создал собственное ядерное оружие и стал мировым лидером в мирном использовании атомной энергии.