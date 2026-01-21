Росатом намерен в 2026 году ввести Курскую АЭС-2 в опытно-промышленную эксплуатацию

Идут пусковые операции, отметил глава госкорпорации Алексей Лихачев

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Росатом делает все для ввода в 2026 году в опытно-промышленную эксплуатацию Курской АЭС-2. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы вышли на площадки Приморской АЭС, Кольской АЭС, Смоленской АЭС и развиваем дополнительную площадку для третьего и четвертого блоков Курской АЭС. Отдельно хочу сказать о действительно подвиге коллектива строителей и эксплуатирующей организации Курской атомной электростанции. Мы делаем все для ее ввода в опытно-промышленную эксплуатацию в 2026 году. Идут пусковые операции", - сказал он.