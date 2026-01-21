Пассажиропоток аэропорта Нальчика за год увеличился на 10%

Из Кабардино-Балкарии организовано прямое авиасообщение с Москвой, Сочи и Казанью

НАЛЬЧИК, 21 января. /ТАСС/. Аэропорт Нальчика в 2025 году посетили 185 тыс. человек, пассажиропоток увеличился на 10% год к году. Увеличение связано в том числе с расширением авиамаршрутов, сообщили ТАСС в аэропорту КБР.

"Наш аэропорт завершил 2025 год в положительном тренде: пассажиропоток вырос на 10% по сравнению с 2024 годом. 185 тыс. пассажиров и порядка 1,2 тыс. рейсов - серьезный результат, который стал возможен благодаря поддержке главы КБР Казбека Кокова и команды холдинга "Новапорт", куда входит наш аэропорт. Амбициозная задача на ближайшее время - вернуть рейсы в Санкт Петербург, Сочи, Стамбул и Анталью, увеличить частоту рейсов в Москву и нарастить количество рейсов в Казань", - сообщил ТАСС руководитель аэропорта Нальчика Сергей Айнетдинов.

По итогам 2024 года пассажиропоток аэропорта "Нальчик" составлял 164 тыс. человек, было выполнено 996 рейсов.

Сейчас из Кабардино-Балкарии организовано прямое авиасообщение с Москвой (Шереметьево и Внуково), Сочи и Казанью. А с конца прошлого года в Нальчик впервые стали летать самолеты из Кувейта, чем в основном пользуются паломники, совершающие хадж к святым местам в Саудовской Аравии. Часть маршрутов субсидировало правительство КБР, что делает перелеты более доступными для пассажиров. В самом аэропорту была значительно улучшена инфраструктура: отремонтировано здание, закуплено новое оборудование. На ближайшие три года запланирована большая реконструкция взлетно-посадочной полосы.

"Мы реализовали ряд важных проектов: модернизировали терминал, который гармонично вписывается в облик КБР, благоустроили привокзальную площадь, запустили новый терминал дополнительного сервиса, обновили спецтехнику. Сейчас наша ключевая задача - проектирование реконструкции аэродрома Нальчика. Проект включен в федеральную программу и при поддержке крупнейшего холдинга "Новапорт" будет обновлена взлетно посадочная полоса и модернизирована сопутствующая инфраструктура", - добавил Айнетдинов.