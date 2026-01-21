Китай может ответить на вытеснение своих фирм с рынка телекоммуникаций ЕС

Политические манипуляции Еврокомиссии не только навредят технологическому прогрессу самого Евросоюза, но и серьезно подорвут уверенность международных компаний в инвестиционном климате Европы, отметил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Китай может принять контрмеры, если Европейский союз будет развивать политику вытеснения китайских поставщиков оборудования из своих телекоммуникационных сетей под предлогом обеспечения безопасности. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Мы призываем ЕС не заходить слишком далеко на ошибочном пути протекционизма, в противном случае китайская сторона непременно примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - предупредил дипломат. По его словам, действия Брюсселя по исключению китайских компаний из европейских сетей мобильной связи не имеют под собой доказательной базы.

"Использование нетехнических стандартов для насильственного ограничения или даже запрета деятельности предприятий серьезно нарушает рыночные принципы. Это типичный пример политизации нормального сотрудничества и его превращения в вопрос безопасности, это неприкрытый протекционизм", - подчеркнул представитель МИД.

Го Цзякунь добавил, что политические манипуляции Еврокомиссии не только навредят технологическому прогрессу самого Евросоюза, но и серьезно подорвут уверенность международных компаний в инвестиционном климате Европы.