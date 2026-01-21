В Подмосковье построят завод по производству оборудования для водоподготовки

Запуск нового предприятия запланирован на 2029 год

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Компания "ТД Мистерия" построит завод по производству оборудования для котельных и водоподготовки в Богородском округе Подмосковья, инвестиции в проект составят более 800 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Имущественную поддержку для реализации крупного инвестпроекта получила компания "ТД Мистерия". Регион передал инвестору земельный участок по упрощенной процедуре - без проведения торгов. На участке компания реализует проект строительства производства оборудования для водоподготовки и котельных. Объем инвестиций в проект составит около 830 млн рублей. На предприятии планируется создать более 70 рабочих мест", - сказала она.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона добавили, что на новом заводе инвестор планирует производить оборудование для монтажа систем водообеспечения и водоотведения, а также для монтажа котельных станций мощностью до 50мВт. Запуск нового предприятия запланирован на 2029 год.

Как напомнили в министерстве, имущественная региональная программа поддержки позволяет арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. Она предусматривает предоставление участков без проведения торгов. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить землю за 15% от ее кадастровой стоимости.