Акции российских золотодобытчиков растут на фоне рекордных цен на золото

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Акции российских золотодобывающих компаний демонстрируют рост на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне исторических максимумов стоимости золота.

По данным торгов на 10:45 мск, акции "Селигдара" росли на 6,44%, до 53,38 рубля за бумагу, котировки ЮГК демонстрировали рост на 4% и торговались на отметке в 61,88 копейки за бумагу, стоимость акций "Полюса" составляла 2 707,8 рубля за бумагу. (+2,22%). К 11:00 мск акции "Селигдара" замедлили рост до 53,05 рубля за бумагу (+5,78%), котировки ЮГК - до 61,63 копейки за бумагу (+3,58%), а бумаги "Полюса" ускорили рост до 2 710,4 рубля за бумагу (+2,32%).

Ранее утром стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку в $4 850 за тройскую унцию. Согласно данным на 11:00 мск, цена на драгметалл составляла $4 858,5 за тройскую унцию (+1,95%).