OpenAI и Фонд Гейтса договорились помогать Африке применять ИИ в медицине

На эти цели выделят $50 млн

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс (Gates Foundation) и американская компания OpenAI, разработавшая нейросеть ChatGPT, договорились выделить $50 млн на оказание поддержки странам Африки в использовании технологий искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения ситуации в сфере здравоохранения. Об этом сообщил сооснователь фонда Билл Гейтс.

"Фонд Гейтса и компания OpenAI объявляют об инициативе под названием Horizon1000, направленной на поддержку ряда стран Африки, начиная с Руанды, в применении технологий искусственного интеллекта для улучшения их систем здравоохранения", - написал предприниматель в своем блоге.

По словам Гейтса, стороны будут сотрудничать с лидерами стран Африки - "пионерами в области внедрения ИИ в сфере здравоохранения". Партнерство рассчитано на несколько лет, выделяемые $50 млн пойдут на финансирование, внедрение технологий и техническую поддержку. Фонд Гейтса и OpenAI рассчитывают, что к 2028 году в программе примут участие 1 тыс. клиник.

В заявлении OpenAI говорится, что в целом в Африке южнее Сахары наблюдается нехватка медицинских работников, примерно 5,6 млн человек. В результате врачи сталкиваются с "чрезвычайной нагрузкой", от этого страдает качество медицинской помощи. Глава американской компании Сэм Альтман считает, что инструменты ИИ могут помочь сотрудникам медучреждений в Африке "снизить административную нагрузку" и больше уделять времени лечению пациентов.