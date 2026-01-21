Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке мясных изделий до 31 августа

Проект постановления внесли в правительство в конце ноября 2025 года, но пока не приняли

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минпромторг России предложил продлить до 31 августа 2026 года эксперимент по маркировке мясных изделий, включая колбасные изделия и аналогичную пищевую продукцию из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, упакованных в потребительскую упаковку. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен министерством на портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперимент должен был завершиться 28 февраля 2026 года. Предусматривающий начало обязательной маркировки мясных изделий с 1 марта 2026 года проект постановления был внесен в правительство в конце ноября 2025 года, но до настоящего времени не принят.

"Продление периода проведения эксперимента с 28 февраля 2026 года до 31 августа 2026 года позволит участникам оборота мясных изделий провести дополнительные мероприятия по настройке разработанных в рамках эксперимента технических решений и бизнес-процессов по нанесению средств идентификации на упаковку мясных изделий и взаимодействию с информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", - говорится в пояснительной записке к проекту.