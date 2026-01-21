Бессент назвал Европу "нормативной трясиной" из-за бюрократии

Глав Минфина США заявил, что "искусственные стандарты, называемые нетарифными торговыми барьерами, являются серьезной проблемой во всем мире"

Министр финансов США Скотт Бессент © AP Photo/ Markus Schreiber

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Американская администрация считает Европу "нормативной трясиной" из-за бюрократического аппарата, который ограничивает экономический рост континента. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на пресс-конференции в Давосе.

"Скажем прямо, Европа - это нормативная трясина, созданная на основе бюрократии и наслоений правил, которые сдерживают экономическую деятельность и экономический рост", - отметил глава финансового ведомства.

"Я считаю, что Европа должна устранить торговые барьеры внутри Европы. Я считаю, что она должна устранить внешние торговые барьеры, потому что мы видим, что искусственные стандарты, называемые нетарифными торговыми барьерами, являются серьезной проблемой во всем мире", - добавил министр.