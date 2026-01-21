Российский рынок обеспечен широким ассортиментом молочной продукции

По основным категориям сохранилась положительная динамика производства, отметил вице-премьер РФ

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский рынок обеспечен широким ассортиментом молочной продукции, что способствовало сохранению позитивной тенденции роста ее среднедушевого потребления, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Третьем форуме лидеров молочной индустрии.

По его словам, увеличение объемов производства сырья позволяет обеспечивать полноценную загрузку перерабатывающего сектора. По основным категориям сохранилась положительная динамика производства, добавил он.

"В частности, у нас увеличился выпуск сухого и питьевого молока, мы нарастили объемы производства сливочного масла, по которому у нас были определенные сложности какой-то период времени назад. Мы увеличили объем производства сыра, творога. Как я уже сказал, практически по всем категориям продукции у нас прирост. Наш внутренний рынок обеспечен широким ассортиментом молочной продукции. <…> И в прошлом году у нас также сохранилась позитивная тенденция роста среднедушевого потребления молока", - подчеркнул вице-премьер.

Патрушев также сообщил, что, по предварительным данным, в 2025 году производство сырого молока в России составило примерно 34,3 млн тонн. "Это наивысший результат практически за последние 30 лет", - отметил он.

Вице-премьер добавил, что, обеспечивая рост объемов производства, необходимо работать над снижением себестоимости производства. "Иначе, к сожалению, не получится в нынешних условиях оставаться конкурентоспособными", - подчеркнул он.

"В сегменте переработки этого можно достичь преимущественно за счет дальнейшей роботизации процессов. И ряд компаний <…> успешно применяют современные решения, повышая эффективность и решая тем самым вопрос нехватки кадров, который на сегодня, к сожалению, у нас стоит. <…> В животноводческом блоке необходимо активно работать над снижением потерь продукции и ресурсов, в первую очередь, за счет повышения кормовой базы, а также через автоматизацию процессов", - рассказал Патрушев.