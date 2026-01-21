Патрушев призвал молочную отрасль не забывать о биобезопасности производства

Сложившаяся тенденция на укрупнение производственных мощностей увеличивает эпизоотическую нагрузку, отметил вице-премьер РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев призвал представителей молочной отрасли не забывать об обеспечении биологической безопасности производства.

"Решая задачу, связанную с ростом производства, нельзя забывать об обеспечении биологической безопасности", - сказал Патрушев на Третьем форуме лидеров молочной индустрии.

Он отметил, что сложившаяся тенденция на укрупнение производственных мощностей увеличивает эпизоотическую нагрузку. "Однако не все предприятия, даже самые современные, принимают все необходимые меры для того, чтобы обеспечить биологическую безопасность", - сказал Патрушев.

"Поэтому прошу бизнес сейчас, на старте года, еще раз оценить систему биологической защиты объектов и сделать все необходимое для исключения возможностей заноса опасных болезней. Безусловно, это должно тщательным образом контролироваться и на уровне региональных органов управления АПК, и на уровне ветеринарных служб регионов, и, конечно, Минсельхозом", - подчеркнул вице-премьер.