Россия впервые поставила в Китай продукцию АПК на сумму более $1 млрд за месяц

В топ-5 видов продукции агропромышленного комплекса, экспортированных из РФ в КНР в декабре вошли рапсовое масло, живые, свежие или охлажденные крабы, семена льна, минтай и сельдь, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия в декабре 2025 года впервые экспортировала в Китай продукцию агропромышленного комплекса (АПК) на сумму свыше $1 млрд за месяц, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".

"Согласно предварительным оценкам экспертов, только за декабрь 2025 года Россия экспортировала в Китай 1,3 млн тонн продукции АПК на сумму более $1 млрд. Впервые за историю наблюдений был достигнут такой стоимостной результат: ранее максимум составлял порядка $812 млн - октябрь 2025 года", - говорится в сообщении.

В топ-5 видов продукции АПК, экспортированных из России в Китай в декабре 2025 года, в стоимостном выражении входят: рапсовое масло (около $215 млн), живые, свежие или охлажденные крабы (более $159 млн), семена льна (более $74 млн), минтай (около $65 млн) и сельдь (свыше $55 млн), уточнили в центре.

По объему поставок в натуральном выражении также обновлен максимум. Предыдущий рекорд наблюдался в сентябре 2023 года, когда Россия экспортировала 1,14 млн тонн продукции АПК.