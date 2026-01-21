АСИ представило стандарт по вовлечению культурного наследия в экономику

Он позволит регионам задать новый алгоритм работы с инвесторами, а также будет способствовать недопущению дальнейшего разрушения исторических зданий, сообщило Агентства стратегических инициатив

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) представила модельный стандарт работы региональных органов власти по вовлечению объектов культурного наследия (ОКН) в экономику. После утверждения документ будет рекомендован к внедрению, начиная с 2026 года, сообщили в пресс-службе АСИ.

"На заседании межведомственной рабочей группы по повышению эффективности сохранения объектов культурного наследия (ОКН), находящихся в неудовлетворительном состоянии, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева представила модельный стандарт работы региональных органов власти по вовлечению ОКН в экономику. Ожидается, что после утверждения документ будет рекомендован регионам к внедрению, начиная с 2026 года", - сказано в сообщении.

В АСИ уточнили, что документ разрабатывался агентством совместно с Минкультуры РФ и ДОМ.РФ. Отмечается, что стандарт позволит регионам задать новый алгоритм работы с инвесторами, а также будет способствовать недопущению дальнейшего разрушения исторических зданий. "Сегодня необходим переход от эпизодических мер к системной политике, в рамках которой культурное наследие рассматривается как актив экономического развития территорий. При этом успех предполагаемых инициатив во многом зависит от скорости и качества внедрения в регионах", - приводятся в сообщении слова замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, под руководством которого прошло совещание.

Чупшева напомнила, что порядка 20 тыс. ОКН в России обладают инвестиционной привлекательностью. Она также подчеркнула, что по итогам анализа эффективности мер поддержки в субъектах выяснилось, что мерами региональной поддержки охвачено менее 1% от общего фонда объектов культурного наследия. "Модельный стандарт призван улучшить ситуацию с объектами ОКН, значительная часть которых пустует и разрушается. Цель - превратить памятники из дотационного актива в точки роста для туризма, креативных индустрий, гостиничного и ремесленного бизнеса, создав для инвесторов понятные и защищенные правила игры", - цитирует Чупшеву пресс-служба.

В АСИ добавили, что стандарт включает пять разделов, охватывающих все аспекты работы с ОКН. Кроме того, для оценки внедрения стандарта агентство вводит специальный внерейтинговый блок в Национальном рейтинге инвестклимата - "Эффективность ввода в экономический оборот объектов культурного наследия", который с 2026 года будет вестись по 15 показателям. "Соответствующий субиндекс позволит оценивать не отдельные проекты, а качество среды: нормативную базу, процедуры, сервисную инфраструктуру, меры поддержки для инвесторов. Тем самым тема культурного наследия встраивается в общую логику оценки эффективности работы региональных управленческих команд", - подчеркнула глава агентства.