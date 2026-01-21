Госдума ратифицировала протокол, направленный на расширение функций ЕЭК

Документ устраняет выявленные в ходе правоприменительной практики пробелы в правовом регулировании отдельных сфер, определенных договором, а также на корректировку некоторых положений договора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный в городе Москве 28 июля 2025 года: протокол, в частности, направлен на расширение функций Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Протокол устраняет выявленные в ходе правоприменительной практики пробелы в правовом регулировании отдельных сфер, определенных договором, а также на корректировку некоторых положений договора. Расширяются функции и полномочия Евразийской экономической комиссии и Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики.

Предусматриваются изменения, согласно которым Евразийская экономическая комиссия утверждает методологию квалификации препятствий на внутреннем рынке и признания барьеров и ограничений устраненными. Затрагиваются вопросы государственных закупок, финансовых расчетов, таможенного администрирования, технического регулирования, метрологии и конкурентной политики. В частности, в расчетах по кредитам базовая процентная ставка LIBOR заменяется на SOFR, детализируются механизмы электронного документооборота при проведении закупок и взаимного признания банковских гарантий, а также уточняются аспекты функционирования общего электроэнергетического рынка.

Как пояснил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР), развитие Евразийского экономического союза - это практическая работа по укреплению экономических связей с ближайшими партнерами и союзниками России. "Подписанный протокол - не просто технический документ, а важный шаг вперед, который устраняет выявленные на практике правовые пробелы и барьеры. Это напрямую работает на интересы российского бизнеса, который ведет дела в странах ЕАЭС. Усиление роли Евразийской экономической комиссии, особенно в такой стратегической сфере, как энергетика, позволит принимать более взвешенные и скоординированные решения на общем рынке. Отдельно хочу отметить переход на новую расчетную ставку SOFR - это необходимый ответ на изменения в мировой финансовой системе, который защитит наши компании от внешних рисков", - отметил он.

Уточнение правил электронного документооборота и взаимного признания банковских гарантий серьезно упростит процедуру госзакупок для предпринимателей из всех стран союза, сократит издержки и бумажную волокиту, считает депутат. "Ратификация этого протокола подтверждает нашу приверженность курсу на углубление евразийской интеграции, что в современных условиях является надежной основой для экономического развития и технологической самостоятельности. Сейчас важно создавать понятные и современные правила игры, которые дают реальные преимущества нашим компаниям и гражданам", - подчеркнул Панеш.