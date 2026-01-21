В КНДР построили солнечную электростанцию мощностью несколько тысяч кВт

Она возведена в уезде Кимхенгвон провинции Янгандо

Редакция сайта ТАСС

ПХЕНЬЯН, 21 января. /ТАСС/. Новая солнечная электростанция мощностью несколько тысяч киловатт построена в КНДР в уезде Кимхенгвон провинции Янгандо. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

Отмечается, что электростанция возведена в рамках первого этапа плана строительства в Янгандо солнечных электростанций общей мощностью десятки тысяч киловатт.

"В результате создана очередная материально-техническая база, позволяющая внести вклад в продолжительный рост выработки электроэнергии", - подчеркивает агентство.

"В области электроэнергетической промышленности решаются вопросы, встающие в сфере обеспечения нормальной эксплуатации новой станции", - говорится в сообщении.