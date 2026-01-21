Лидер ЭКГ-рейтинга вошел в топ-20 лучших работодателей РФ по версии HeadHunter

Компания "СКБ Контур" заняла 17-е место в общем рейтинге и 4-е - среди крупнейших IT-работодателей страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Лидер ЭКГ-рейтинга компания "СКБ Контур" вошла в топ-20 лучших работодателей России по версии HeadHunter по итогам 2025 года, заняв 17-е место в общем рейтинге и 4-е - среди крупнейших IT-работодателей страны. Об этом ТАСС сообщила директор по персоналу "СКБ Контур" Наталья Пичугина.

"Контур" второй год подряд входит в топ-5 крупнейших IT-работодателей России по версии рейтинга HeadHunter. Для нас это очень ценно. Как лидеры ЭКГ-рейтинга, мы формируем условия, в которых сотрудники растут вместе с компанией, решают амбициозные задачи и создают современные продукты для каждого третьего бизнеса в стране. Высокая оценка со стороны сотрудников, кандидатов и бывших коллег подтверждает: "Контур" остается желанным работодателем для лучших профессионалов в самых разных сферах - от разработки и маркетинга до продаж и поддержки", - прокомментировала ТАСС Пичугина.

По ее словам, по сравнению с 2024 годом "Контур" улучшил свои позиции, поднявшись на три строчки в общем рейтинге и сохранив четвертое место среди крупнейших IT-компаний. В число лидеров рейтинга также вошли Альфа-банк, ВТБ, X5 Group, "Сибур" и "Аэрофлот".

СКБ "Контур" создает программное обеспечение для бизнеса, используемое каждым третьим российским предприятием. Штат компании насчитывает порядка 11 тыс. сотрудников в 70 городах России.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.