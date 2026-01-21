Ferrexpo приостановила работу на Украине из-за проблем со светом

Основные производственные активы компании расположены в большей степени в Полтавской области

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Горнорудная швейцарская компания Ferrexpo plc с основными активами на Украине приостановила производство в стране из-за проблем с электричеством.

"До тех пор, пока не будет обеспечена стабильная и необходимая поставка электроэнергии в требуемых объемах, было принято решение приостановить работу и отправить часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск", - говорится в пресс-релизе компании.

Основные производственные активы Ferrexpo расположены на Украине, в большей степени в Полтавской области. Так, Полтавский горно-обогатительный комбинат называют владельцем наибольших запасов железной руды в Европе. Он имеет полный технологический цикл - от добычи сырой руды до производства подготовленного сырья для металлургических заводов. В ноябре прошлого года компания уже приостанавливала производство и экспорт железорудной продукции из-за сбоя в электроснабжении в вышеуказанном регионе.

В настоящее время на Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во всех областях страны ежедневно происходят многочасовые отключения света из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры. По информации властей, самая сложная ситуация сложилась в Киеве, а также в столичном регионе и областях севера, востока и юго-востока страны.