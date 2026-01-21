В Брянской области прокомментировали законопроект о единственном поставщике

По словам председателя Брянской областной думы Валентина Суббота, закупки у одного поставщика ускорят восстановление приграничных регионов после атак ВСУ

БРЯНСК, 21 января. /ТАСС/. Законопроект, позволяющий заключать контракты с единственным поставщиком, ускорит восстановление российского приграничья после атак ВСУ. Кроме того, в программу восстановления помимо объектов критической инфраструктуры планируется включить соцобъекты и объекты транспортной инфраструктуры, сообщил ТАСС председатель Брянской областной думы Валентин Суббот.

Брянская областная дума направила в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 93 и 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Суть поправок заключается в том, чтобы упростить процесс восстановления объектов после терактов и чрезвычайных ситуаций.

"Предложенные поправки позволят заключать контракты с единственным поставщиком для выполнения работ и оказания услуг, необходимых для восстановления объектов, поврежденных в случае теракта, природной или техногенной ЧС. Кроме того, нововведения позволят Правительству РФ установить особые правила закупок на 2026 год для приграничных областей и их муниципалитетов", - сказал Суббот.

Он пояснил, что сейчас закон не всегда позволяет быстро решать задачи по восстановлению инфраструктуры. Например, по действующим правилам не все поврежденные объекты можно отремонтировать оперативно, особенно это касается мостов, дорог и иных социально значимых объектов. "Существующие нормы пункта 9 статьи 93 вышеуказанного федерального закона и постановления Правительства РФ № 339 охватывают не все случаи, с которыми сталкиваются приграничные регионы", - пояснил Суббот.

По его словам, предложенные меры, в первую очередь, помогут ускорить восстановление инфраструктуры, не тратя время на конкурсные процедуры. "Правительство РФ сможет учитывать специфику каждого приграничного региона и адаптировать правила под конкретные нужды. Также в программу восстановления включаются не только объекты критической инфраструктуры, но и объекты социальной, транспортной инфраструктуры", - сказал председатель Брянской облдумы.

По его словам, приграничные регионы РФ ежедневно подвергаются атакам украинской армии. "От того, насколько быстро будут восстановлены объекты, зависит безопасность и благополучие жителей. Совместными усилиями предполагается создать эффективный правовой механизм, который позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации", - добавил собеседник агентства.