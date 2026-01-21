ГД разрешает регионам утверждать список транспорта, движущегося по выделенной полосе

В случае принятия закона местные власти получат возможность обеспечивать транспортное обслуживание туристско-экскурсионной деятельности, а также массовых мероприятий одновременно с обеспечением беспрепятственного движения автобусов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании законопроект о наделении региональных властей правом утверждать перечень пассажирских транспортных средств свыше 5 тонн, которые используют для движения полосы для маршрутного транспорта (категория М3).

Законопроект был инициирован правительством РФ. Изменения предлагается внести в статью 6 Федерального закона "О безопасности дорожного движения".

Проектом предлагается наделить власти регионов правом утверждать перечень транспортных средств, которые имеют более восьми пассажирских мест для сидения, чья максимальная масса превышает 5 тонн и движение которых разрешено по полосам для маршрутных транспортных средств.

В категорию М3 входят в том числе автобусы и троллейбусы. Сейчас такими полномочиями наделены только власти городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

"Предлагаемые изменения позволят всем субъектам страны самостоятельно принимать решения о допуске, например, туристических и экскурсионных автобусов на выделенные полосы с учетом особенностей городской среды. Это позволит разгрузить движение, сократить время в пути в часы пик для жителей, повысить безопасность перевозки организованных групп, в том числе детей", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно пояснительной записке, в случае принятия закона местные власти получат возможность обеспечивать транспортное обслуживание туристско-экскурсионной деятельности, а также массовых мероприятий одновременно с обеспечением беспрепятственного движения автобусов, обслуживающих маршруты регулярных перевозок.