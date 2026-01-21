ЦБ повысит резервы для банков с ростом платежа по ипотеке выше 20% в год

Новые схемы предполагают небольшие размеры платежей первые год-пять лет кредита

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Банк России планирует повысить резервы для банков, выдающих ипотеку, которая предусматривает рост ежемесячного платежа более чем на 20% в год. Это следует из материалов, размещенных на сайте регулятора.

"Новые схемы в ипотеке предполагают небольшие размеры платежей первые год-пять лет кредита (льготный период) с более чем двукратным ростом в дальнейшем. Квартиры по такой схеме продаются по завышенной цене. Резкий рост месячного платежа в будущем повышает риски дефолта заемщиков после окончания льготного периода. Рефинансирование для них может быть недоступно или ограничено, так как долг за квартиру может превышать ее рыночную стоимость", - отмечается в материалах ЦБ.

В этой связи регулятор хочет повысить резервы для банков, которые выдают ипотеку, предусматривающую рост ежемесячного платежа, более чем на 20% в год. "Если в течение первых трех лет с момента выдачи ссуды хотя бы один платеж по графику превышает средний платеж за предыдущие 12 месяцев на 20%, резерв увеличивается на 50 п.п.", - указано в документе.