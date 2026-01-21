Патрушев назвал возможным госрегулирование цен на продукты

Это реально только на крайне короткий срок, отметил вице-премьер РФ

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Введение государственного регулирования цен на продукты возможно, но на крайне короткий срок. Существуют рыночные инструменты, которые позволяют держать цены на внутреннем рынке на приемлемом уровне, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Третьем форуме лидеров молочной индустрии.

"Мы поддерживаем те основы рыночной экономики, которые заложены в нашей стране. И, конечно, регулирование, государственное регулирование цены, возможно, но крайне на коротком этапе. И это очень опасная история, я неоднократно об этом говорил. Вы же видите, за последнее время избегали подобного вмешательства в рыночную экономику", - сказал Патрушев.

Вице-премьер отметил, что существуют рыночные инструменты, которые позволяют держать цены на приемлемом уровне. "Это и долгосрочные контракты между сетями и производителями. Этими инструментами, конечно, надо пользоваться", - добавил он.

"Бизнес должен чувствовать свою социальную ответственность в том числе. Если возникает ажиотажный спрос на какую-то продукцию, не вызванный никакими объективными факторами, то бизнес должен все-таки пытаться государству помочь в том, чтобы этот ажиотажный спрос погасить, а не пытаться заработать какие-то сверхдоходы при этой ситуации. <…> Но, конечно же, рыночные способы регулирования ценообразования для нас являются основными", - подчеркну вице-премьер.