Минстрой запланировал заменить 19 тыс. лифтов в 2026 году

Всего в 2025 году заменили 16-17 тыс. лифтов, отметил глава министерства Ирек Файзуллин

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 16-17 тыс. лифтов заменено в РФ в 2025 году, в 2026 году планируется заменить 19 тыс. лифтов. Об этом заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе еженедельного совместного совещания с регионами и главными распорядителями бюджетных средств, говорится в канале ведомства в мессенджере Max.

"Обсудили планы по замене лифтового оборудования. По предварительным данным, в России в 2025 году заменено порядка 16-17 тыс. лифтов, в 2026 году планируется заменить 19 тыс. Механизмом списания 2/3 задолженности бюджетных кредитов на замену лифтов воспользовались 36 регионов", - отмечается в сообщении.

В ходе совещания Нижегородская область представила доклад о выполнении программы по замене лифтов и эффективному взаимодействию с Щербинским лифтостроительным заводом. Файзуллин обратил внимание на масштабирование этого опыта в других регионах страны и поручил представить предложения в Минстрой, Госдуму и Совет Федерации по актуализации законодательства для обеспечения выполнения региональных программ.