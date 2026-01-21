Банкам РФ разрешат не проверять целевое использование кредитов до 1 млн рублей

Ожидается, что норма вступит в силу с 1 октября и будет применяться к новым ссудам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские банки с 1 октября 2026 года могут получить право не проверять целевое использование кредитов на сумму до 1 млн рублей. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Проверка целевого использования незначительных по величине ссуд трудоемка и не целесообразна. Решение: разрешается не контролировать целевое использование незначительных по величине (до 1 млн рублей) ссуд, предоставленных физическим лицам на потребительские цели", - указано в материалах.

Ожидается, что норма вступит в силу с 1 октября 2026 года и будет применяться к новым ссудам.

Регулятор полагает, что мера окажет положительное влияние на рынок, так как снизит операционную нагрузку на банки и надзорные подразделения Банка России.