Минстрой: число аварий в сфере ЖКХ снизилось на 19% за отопительный сезон

Глава ведомства Ирек Файзуллин поручил повторно направить в регионы инструкцию о действиях в аварийных ситуациях и довести ее на местах до специализированных служб

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Число происшествий в сфере ЖКХ в России снизилось с начала отопительного сезона на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в канале Минстроя РФ в Max.

"Прохождение отопительного периода находится на постоянном контроле. С начала ОЗП (осенне-зимнего периода - прим. ТАСС) в стране зафиксировано 4 228 аварийных ситуаций, что на 19% меньше уровня прошлого года", - говорится в сообщении.

Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря проведению Ростехнадзором обучающего курса "Базовые основы теплоэнергетики и промышленной безопасности", считают в министерстве. В обучении приняли участие 14 556 специалистов из 7 554 организаций и 7 614 человек из 2 640 муниципальных образований.

Отмечается, что глава Минстроя России Ирек Файзуллин поручил повторно направить в регионы инструкцию о действиях в аварийных ситуациях и довести ее на местах до специализированных служб.