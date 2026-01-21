В трех областях Украины фиксируют отключения электроэнергии

В целом ситуация в энергосистеме остается сложной, отметили в украинском Минэнерго

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Потребители обесточены в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, сообщает Министерство энергетики Украины.

По данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, без света также остались абоненты в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В целом ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, особенно - в Киеве и Киевской области. В то же время Минэнерго заявляет, что в украинской столице удалось восстановить водоснабжение.

В настоящее время в энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в украинской столице впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере.

20 января в Киеве произошла новая серия взрывов. После этого в городе начались новые перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. По словам Владимира Зеленского, к вечеру без света в столице оставались более миллиона потребителей. Со своей стороны Кличко рассказал газете The Times, что Киев в январе покинули 600 тыс. человек, отметив, что город движется к "гуманитарной катастрофе".