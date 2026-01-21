РОАД прогнозирует продажи новых легковых авто и LCV в России на уровне 1,4 млн

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) ждет продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2026 году на уровне 2025 года - 1,4 млн единиц. Следует из презентации главы ассоциации Алексея Подщеколдина.

"Скажем так, причин говорить о том, что рынок (новых легковых и LCV - прим. ТАСС) взлетит, честно говоря, пока у нас нет. Поэтому мы говорим, в базовом сценарии, скорее всего, рынок должен остаться на уровне этого года. Это уже как бы не так плохо для нашего рынка, по крайней мере дилеры могут, да и банки могут выстроить понятную модель поведения", - сказал Подщеколдин на пресс-конференции.

Для сегмента автомобилей с пробегом ассоциация также ожидает сохранения объема продаж на уровне 2025 года - около 7 млн единиц. Пессимистичный сценарий предполагает снижение на 7%, до 6,5 млн автомобилей.

Согласно прогнозу, продажи новых грузовых автомобилей (HCV) в РФ в 2026 году при базовом сценарии составят 65 тыс. единиц, а при пессимистичном могут снизиться на 5%, до 60 тыс. машин.