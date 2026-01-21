РОАД: на российском рынке представлено около 65 китайских автобрендов

Несмотря на большое количество марок, полного ухода с рынка многих из них не ожидается, отметил глава ассоциации Алексей Подщеколдин

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. На российском рынке в настоящее время представлено около 65 китайских автомобильных брендов. Об этом говорится в презентации главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексея Подщеколдина.

"Около 65 китайских брендов представлено в России", - сказано в презентации.

Подщеколдин отметил, что, несмотря на большое количество марок, полного ухода с рынка многих из них не ожидается. "Журналисты часто спрашивают, а какой вот точно бренд уйдет? На мой взгляд, учитывая мощность компании в Китае, которая производит по 200, 300, 500 тысяч автомобилей, то есть обладает достаточно серьезным финансовым ресурсом, сохранять здесь продажи порядка тысячи автомобилей на уровне продаж дилерского центра какого-нибудь <…> не так сложно, не так дорого", - сказал он.

Эксперт добавил, что от таких брендов вряд ли стоит ожидать резкого роста продаж или открытия заводов в России. "Поэтому, скорее всего, компании (китайские) уходить совсем не собираются, но активных продаж ожидать от брендов, которые продают сегодня тысячу автомобилей, вряд ли стоит, тем более открытие заводов", - отметил глава РОАД.