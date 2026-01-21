Самообеспеченность России молоком по итогам 2025 года составила 85,3%

Производство молока составило 34,3 млн тонн

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Самообеспеченность РФ молоком по итогам 2025 года составила 85,3%, к 2030 году показатель должен достичь 90%, говорится в презентации министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, представленной на Третьем форуме лидеров молочной индустрии.

В то же время производство молока в России по итогам 2025 года составило 34,3 млн тонн, к 2030 году показатель должен достичь 38,5 млн тонн.

"Увеличить производство мы должны более чем на 4 млн тонн. Линейно это сделать невозможно. Это вопрос работы с нашей эффективностью", - отметила министр на форуме.

По итогам 2024 года производство молока в России составило 34 млн тонн.