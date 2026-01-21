В Японии перезапустили энергоблок крупнейшей в мире АЭС

Ожидается, что его коммерческая эксплуатация начнется к 26 февраля, сообщило японское общественное телевидение

Редакция сайта ТАСС

АЭС "Касивадзаки-Карива" © Kyodo via Reuters

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Японская корпорация Tokyo Electric Power, которая является оператором крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", осуществила перезапуск шестого энергоблока станции. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Ожидается, что его коммерческая эксплуатация начнется к 26 февраля.

Изначально перезапуск одного из реакторов станции, простаивающей с 2012 года, планировалось осуществить 20 января, однако он был перенесен из-за выявленных неполадок. В ходе испытания извлечения регулирующих стержней не сработала система сигнализации.

Ранее местные власти официально одобрили перезапуск двух реакторов АЭС "Касивадзаки-Карива". На ней установлено семь реакторов общей мощностью 8,2 ГВт, что делает ее крупнейшей в мире.

До весны 2011 года в Японии действовали 54 атомных реактора, которые вырабатывали треть потребляемой электроэнергии. После аварии на АЭС "Фукусима-1" все они были остановлены. В стране идет частичный перезапуск атомных станций с соблюдением новых, повышенных мер безопасности. В Японии действуют 14 реакторов, и их число постепенно увеличивается.