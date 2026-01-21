Глава промышленного союза: пошлины США могут замедлить экономический рост ФРГ

Правительство Германии вместе с европейскими партнерами должно ясно дать понять, что не собирается мириться с этой угрозой, отметил Петер Ляйбингер

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Руководитель Германского промышленного союза (BDI) Петер Ляйбингер назвал неуместными угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против ряда стран, включая ФРГ, и отметил, что подобный шаг может "значительно замедлить" экономический рост в Германии.

"Угроза президента США ввести пошлины является неуместной и наносящей ущерб всем сторонам эскалацией. Это оказывает огромное и совершенно ненужное давление на трансатлантические отношения. Необходимо и правильно, чтобы правительство Германии вместе со своими европейскими партнерами ясно дало понять, что оно не собирается мириться с этой угрозой", - заявил Ляйбингер. Его слова приводит пресс-служба BDI.

При этом он указал на важность того, "чтобы Европа сейчас действовала согласованно и уверенно". "ЕС должен ясно дать понять, что он является и останется незаменимым стратегическим партнером для США", - считает глава объединения. В качестве крайней меры, по его словам, у "ЕС есть инструменты для защиты от попыток шантажа". В то же время, как уточнил глава BDI, важно, чтобы ЕС поддерживал открытые каналы диалога и добивался деэскалации ситуации.

Германский промышленный союз полагает, что в 2026 году экономический рост в ФРГ будет на уровне 1%. Однако данная оценка не включает потенциальные новые пошлины США. Настроение в промышленности, как указали в BDI, остается неустойчивым. В этом контексте Ляйбингер призвал правительство ФРГ ускорить проведение структурных реформ. BDI выступает за последовательное сокращение бюрократии, долгосрочную дорожную карту для энергетической системы с более низкими системными издержками, ускорение выдачи разрешений для промышленных предприятий и реформирование системы социального обеспечения.

17 января Трамп в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии. Трамп утверждает, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").