Станции крупнейшего на Украине сотового оператора обесточены на 40-60%

Инфраструктура оказалась обесточена в девяти областях страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Инфраструктура крупнейшего на Украине мобильного оператора "Киевстар" оказалась обесточена на 40-60% в девяти областях страны из-за проблем с электроснабжением. Об этом заявил президент компании Александр Комаров.

Он отметил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что в стране фактически не работают более 1 тыс. базовых станций. "В некоторых регионах, согласно нашей внутренней классификации, мы находимся в состоянии полного отключения электроэнергии", - приводит его слова издание "Страна".

Как отмечает издание, ранее на работу "Киевстара" жаловались жители Киева из-за отсутствия мобильного интернета.

В настоящее время на Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во всех регионах страны ежедневно происходят многочасовые отключения электричества из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры. В случае возникновения перегрузки сети применяются аварийные отключения для балансировки, их продолжительность не ограничена. В связи с этим супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы в ряде областей продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение. При этом по информации властей, самая сложная ситуация сложилась в Киеве, а также в столичном регионе и областях севера, востока и юго-востока страны.