Стоимость биткойна и Ethereum снижается в пределах 5%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрирует снижение, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 15:54 мск, курс биткойна снижался на 2,8% и находился на уровне $88,679 тыс. Курс Ethereum опускался на 5,87%, до $2,928 тыс.

По данным Coinmarketcap на 21 января, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,99 трлн. Из них $1,77 трлн (59,2%) приходится на биткойн, $353,394 млрд (11,8%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 177 тыс. трейдеров на сумму $932,66 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на эфир. Около $823,37 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $109,29 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Bitget в паре BTCUSDT_UMCBL стоимостью $13,52 млн.