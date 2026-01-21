Международные терминалы аэропортов реконструируют на Ставрополье до 2030 года

Также запланировано обновление и расширение территории взлетно-посадочных полос, что в свою очередь позволит увеличить количество принимаемых судов

СТАВРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Реконструкция международных терминалов обоих аэропортов Ставрополья будет проведена до начала 2030 года. Планируется расширение взлетно-посадочных полос, сообщается в Telegram-канале краевого Миндора.

"Рост пассажиропотока повлиял на принятие инфраструктурных решений. На данный момент ведутся подготовительные работы по реконструкции международных терминалов с необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. Ориентировочные сроки завершения работ в Ставрополе - 2029 год, в Минеральных Водах - 2028 год. Также запланировано обновление и расширение территории взлетно-посадочных полос, что в свою очередь позволит увеличить количество принимаемых судов", - говорится в сообщении.

По данным министерства, по итогам 2025 года пассажиропоток аэропортов края составил 5,1 млн человек. В прошлом году в регионе запустили новые направления полетов - в Бодрум, Астану, Батуми, Пхукет, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Ижевск, Надым, Ноябрьск, Омск и Ульяновск.

"Основная цель - сохранение направлений, которых в настоящее время 60, в том числе 47 внутренних и 13 международных. Стараемся расширить возможности путешествий по Российской Федерации и за ее пределами. Самые популярные маршруты в любое время года: Минеральные Воды - Минск, Ставрополь - Сочи", - приводятся в сообщении слова министра дорожного хозяйства и транспорта края Евгения Штепы.

В конце 2024 года в аэропорту Ставрополя был открыт новый терминал, в аэропорту Минеральных Вод открытие нового терминала состоялось весной 2025 года. Это позволило увеличить пропускную способность обоих аэропортов и повысить качество обслуживания пассажиров.