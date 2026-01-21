ГП требует взыскать в доход РФ средства от продажи типографии в Петербурге

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял по делу обеспечительные меры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России потребовала признать недействительной продажу белизской компанией Werdelia Holdings Limited крупной петербургской типографии "Печатня" предпринимателю Ирине Рудене и взыскать в доход государства 100% долей этого предприятия. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял по делу обеспечительные меры, говорится в определении суда, опубликованном на портале "Электронное правосудие".

Как следует из документов в карточке дела, иск Генпрокуратуры поступил в суд 19 января, предварительные слушания по нему назначены на 13 февраля. Ответчиками в процессе выступают Werdelia Holdings Limited, Ирина Руденя, бывший владелец типографии Александр Тимохин и бизнесмен Сергей Ким. С них истец требует взыскать солидарно в доход государства 1,1 млрд рублей, "полученных в счет оплаты 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Типография "Печатня".

В рамках обеспечения иска суд наложил арест на все движимое имущество (в том числе денежные средства, находящиеся на счетах в банках), недвижимое имущество, а также доли в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, принадлежащие Александру Тимохину, Людмиле Тимохиной и Ирине Рудене. Последней запрещен также выезд из России. Кроме того, наложен арест на принадлежащие типографии "Печатня" денежные средства, все недвижимое и движимое имущество, доли в уставном капитале юридических лиц и ценные бумаги, а также иные ценности, в том числе находящиеся на хранении в банках.

Органам управления типографией, в том числе гендиректору, суд запретил принятие ряда организационных решений - в частности, ухудшающих положение работников, о полной или частичной остановке производства, выплате дивидендов и распределении прибыли и убытков.

Типография "Печатня" позиционирует себя как лидер печатного рынка России и стран СНГ. Как следует из информации на сайте компании, она в промышленных масштабах реализует полный цикл по изготовлению картонной упаковки и инструкций. Также предприятие выпускает самоклеящиеся этикетки на разных материалах и занимается печатью на блистерной фольге. В прошлом году компания отметила свое 25-летие.