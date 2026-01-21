ВАРПЭ: возможное изменение статуса Гренландии вызовет сдвиг в рыбном хозяйстве

Это увеличит экономическую зону США, которая врежется клином в пространства, где сейчас ведут добычу страны ЕС и Исландия, отметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Возможное изменение государственного статуса Гренландии повлечет "тектонические" изменения в мировом рыбном хозяйстве, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

"Возможное изменение государственного статуса Гренландии повлечет тектонические изменения в мировом рыбном хозяйстве. <…> Это полностью меняет всю систему рыболовства в Северной Атлантике. Это увеличит исключительную экономическую зону США, которая врежется клином в пространства, где сейчас ведут добычу страны ЕС и Исландия", - сказал Зверев.

"Это обессмыслит решения некоторых международных рыбохозяйственных организаций, которые в свое время незаконно приняли решение об исключении России, а сейчас получат бумеранг откуда не ожидали", - добавил президент ВАРПЭ.

По его словам, мировое рыбное хозяйство в том виде, в котором оно существовало с начала нулевых, уходит в прошлое.

"Произошедший весной прошлого года в ВТО бунт некоторых стран "третьего мира" против предлагаемого запрета субсидирования строительства и эксплуатации рыбопромыслового флота. Изменение государственных ориентиров в сфере рыбохозяйственной деятельности, которые внесли в свои национальные доктрины многие страны Африки и Южной Азии. Очевидная реализация Китаем долгосрочных планов по созданию опорных пунктов в крупнейших рыболовных центрах. Все это приметы переустройства мирового рыбного хозяйства. Но Гренландия - это уже землетрясение", - добавил Зверев.