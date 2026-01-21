Минтранс ожидает, что инвесторы для аэропорта Домодедово найдутся

Аэропорт планируется продать в формате голландского аукциона 29 января 2026 года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава Минтранса Андрей Никитин заявил об ожидании министерства, что инвесторы для аэропорта Домодедово найдутся. Минтранс верит в "счастливую судьбу" столичного аэропорта.

"Конечно. Мы переживаем за аэропорт и уверены, что его судьба будет счастливой", - ответил Никитин на вопрос журналистов о том, ожидает ли Минтранс, что инвесторы найдутся.

"Позиция Минтранса была в том, чтобы аукцион был проведен максимально прозрачно. Государство предлагает, а потенциальные покупатели могут согласиться или не согласиться", - добавил министр, отметив, что цену аэропорта определила независимая оценочная организация.

Об аукционе

Аукцион по продаже "ДМЕ холдинга", владеющего активами аэропорта Домодедово, а также ряда связанных с аэропортом компаний, был назначен на 20 января 2026 года в 15:00 мск. Заявки принимались с 13 до 19 января. Стартовая цена - 132,266 млрд рублей, задаток - 26,45 млрд рублей.

Однако аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся, была подана одна заявка от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого, но он не был допущен до торгов.

В пресс-службе банка ПСБ, выступающего организатором продажи сообщили, что аэропорт Домодедово планируется продать в формате голландского аукциона 29 января 2026 года. Начальная цена составит 132,2 млрд рублей с возможностью ее понижения до 50%.

В начале января глава Росавиации и председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Ядров заявлял, что аудит аэропорта завершен. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что открытый аукцион по приватизации аэропорта состоится в начале 2026 года, интерес со стороны инвесторов уже есть.

Аэропорт Домодедово перешел под контроль государства летом 2025 года.