Трамп: США достигли рекордно высокого уровня добычи природного газа

Добыча нефти выросла на 730 тыс. баррелей в день, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Производство природного газа в США вышло на исторический максимум, а показатели добычи нефти продолжают демонстрировать существенный рост. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Производство природного газа в США находится на рекордно высоком уровне. Добыча нефти в США выросла на 730 000 баррелей в день, а на прошлой неделе мы получили 50 миллионов баррелей только из Венесуэлы", - сообщил американский лидер.