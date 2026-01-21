В Ленобласти хотят преодолеть снижение по некоторым производствам

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, это касается производства шин и вагонов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Власти Ленобласти рассчитывают преодолеть снижение по ряду производств до конца 2026 года. В частности, это касается производства шин и вагонов, сообщил на пресс-конференции губернатор Александр Дрозденко.

"По индексу промышленного производства мы можем не выйти на уровень 2024 года, потому что у нас есть снижение производства автомобильных шин. Мы понимаем, что это снижение временное. У нас идет снижение продажи вагонов. Это очень серьезное для нас снижение. Мы видим снижение еще по ряду производств. Мы рассчитываем, что до конца 2026 года, если не выйдем на уровень 2022 года, то по крайней мере восстановим уровень 2024 года. Но эта работа непростая", - отметил он.

Шины и вагоны

По словам Дрозденко, снижение производства автомобильных шин связано, в частности, с переориентацией рынка с Европы на Азию. При этом он подчеркнул, что партнеры, которые пришли на Всеволожскую площадку, вкладывают очень серьезные деньги в инновации, новые производства, модели.

По данным на сентябрь 2025 года, загрузка шинного завода во Всеволожске, который "Татнефть" выкупила у финского концерна Nokian Tyres в 2023 году, составляла более 50%.

По словам Дрозденко, снижение производства вагонов связано с тем, что резко сократились продажи и перевозки угля. "Наши инновационные вагоны по этому направлению приостановились. Идет переделка структуры производства. Сейчас начинается увеличение производства цистерн под газохимию, под специальные продукты", - отметил губернатор Ленобласти.

Про этом идет рост объемов производства, которое связано с ОПК. "С другой стороны - снижение объемов производства, которое связано с народным хозяйством и конкуренцией на рынке. Поэтому нам трудно будет сбить индекс промышленного производства при том, что валовый региональный продукт растет. Но думаю, что мы с этим справимся", - подчеркнул Дрозденко.