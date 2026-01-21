Платформа OpenAI стала использоваться в мошеннических рассылках

Злоумышленники отправляют фишинговые письма от имени самой компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. В конце 2025 года мошенники начали создавать аккаунты на платформе OpenAI (разработчика ChatGPT), чтобы рассылать фишинговые письма, которые выглядят как отправленные от имени самой компании. Об этом ТАСС сообщили в "Лаборатории Касперского", обнаружившей примеры такой схемы.

Риск затрагивает в том числе российских пользователей, у которых есть иностранные банковские карты для оплаты сервисов платформы. OpenAI позволяет создавать аккаунты организаций и объединять людей для совместной работы. Мошенники используют эту возможность, указывая в названии "организации" свои номера телефонов и фишинговые ссылки.

Также злоумышленники задействуют функцию приглашения пользователей в организацию по электронной почте. "В результате сообщения, [в действительности] содержащие почтовые угрозы, технически приходят от самого сервиса OpenAI. Уловка увеличивает шансы обмана пользователей, а также обхода защитных решений", - предупредили специалисты.

В перехваченных письмах были обнаруженыт "уведомления об автоматическом продлении подписки и списании денежных средств" и предложения знакомств 18+. Далее пользователям предлагают перейти по внешней ссылке или позвонить по номеру, указанному в названии организации, в зависимости от сценария обмана.