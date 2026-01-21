Трамп: доля сделок в торговле США достигает 40%

Среди стран-партнеров европейские государства, Япония, Южная Корея, отметил американский президент

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Торговые сделки, заключенные США, охватывают порядка 40% общего объема торговли страны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе

"Мы заключили с партнерами исторические торговые сделки, которые охватывают 40% объема торговли США, в том числе это одни из величайших компаний и стран в мире. Среди стран-партнеров европейские государства, Япония, Южная Корея, они заключили с нами крупные сделки, особенно по нефти и газу", - сказал он.