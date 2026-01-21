Правительство Подмосковья предложило меры поддержки пекарне "Машенька"

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов рассказал, что малый бизнес в сфере торговли и общественного питания влияет на численность рабочих мест, развитие городской инфраструктуры и комфорт для жителей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство Московской области предложило руководству пекарни "Машенька" меры поддержки, в рамках которых бизнес продолжит работу и сможет развиваться. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Сегодня в правительстве Московской области состоялась встреча с руководителем пекарни "Машенька" Денисом Максимовым и отраслевыми министерствами. Правительство региона предложило предпринимателю меры поддержки, в рамках которых бизнес продолжит работу, а в дальнейшем он сможет развиваться, в том числе, в формате нестационарных торговых объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках прошедшей встречи замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов рассказал, что малый бизнес в сфере торговли и общественного питания влияет на численность рабочих мест, развитие городской инфраструктуры и комфорт для жителей. "В условиях изменения налогового законодательства мы оказываем меры поддержки предпринимателям. Так как пекарня "Машенька" является нашим местным производителем хлебобулочных изделий, оптимальным вариантом видим ее развитие через малые формы торговли. Наша задача - помочь бизнесу снизить нагрузку, чтобы адаптироваться к новым условиям", - процитировали в тексте Оганова.

В свою очередь Максимов сообщил, что в настоящее время работают три пекарни: две в Люберцах и одна в Жуковском. "Коллеги рассказали, какие из действующих в регионе и на федеральном уровне мер поддержки мы сможем использовать, и договорились о плане дальнейших действий для продолжения развития нашего семейного бизнеса", - привели в тексте слова владельца "Машеньки".

В пресс-службе напомнили, что ранее Максимов обратился к президенту России Владимиру Путину в рамках программы "Итоги года" с вопросом о налоговой нагрузке для малого бизнеса. Он рассказал, что с 2026 года будет вынужден платить налог с дохода и выплачивать НДС, что увеличит расходы.