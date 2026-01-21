ТАСС: экс-совладельцы Домодедова взяли большие кредиты и не погасили их

Займы были взяты в евробондах, а для погашения использовались бюджетные средства

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Экс-совладельцы аэропорта Домодедово взяли большие кредиты в евробондах, используя для погашения бюджетные средства, они до сих пор не закрыты. Об этом ТАСС сообщил источник в Генпрокуратуре РФ.

"Они взяли большой кредит, который выплачивали из средств, выделенных аэропорту из бюджета Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

Ранее Генпрокуратура подала иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к бывшему владельцу холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Претензии были связаны с переходом компаний группы "Домодедово" под иностранное влияние. Летом 2025 года Арбитражный суд Московской области обратил аэропорт в доход государства.

"Введено внешнее управление, в нем задействованы работники Генпрокуратуры", - уточнил источник.