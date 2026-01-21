Сальдо: налоговые поступления в бюджет Херсонщины превысили план на 26%

В регионе выросло число зарегистрированных предпринимателей и компаний, сообщил губернатор Херсонской области

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 21 января. /ТАСС/. Отчисления с налогов в 2025 году пополнили бюджет Херсонской области на сумму более 15 млрд рублей, превысив плановый показатель на 26%, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В бюджет Херсонской области поступило 15,1 млрд рублей налогов - план перевыполнен на 26%. В регионе выросло число зарегистрированных предпринимателей и компаний, почти пять тысяч предприятий вышли в "белую" зону с кассовой техникой. Весомую часть дал НДФЛ. В 2026 году продолжим наводить порядок с нелегальной занятостью и серыми схемами. Прозрачная экономика - это основа стабильной жизни", - написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнили ТАСС в региональном министерстве экономического развития, план по налоговым отчислениям в бюджетную систему области в 2025 году составлял около 11,9 млрд рублей, но был перевыполнен почти на 3,3 млрд рублей. В 2024 году доходы с налогов составили почти 13,5 млрд рублей.