Трамп заявил, что Европа переживает коллапс в энергетике

Американский президент при этом отметил, что США удалось избежать кризиса в этой сфере

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа переживает "энергетический коллапс". Такую позицию он изложил во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

По словам Трампа, "США удалось избежать катастрофического коллапса в энергетике, с которым столкнулись все европейские страны", осуществляющие переход на возобновляемые источники энергии. "Повсюду ветряные электростанции, которые уничтожают ваши земли", - отметил он.

Трамп при этом отметил, что производство электроэнергии в ФРГ сократилось на 22% по сравнению с показателями за 2017 год, тогда как цены выросли на 64%. Великобритания, по словам Трампа, производит лишь треть от общего количества электроэнергии, которую она производила в конце прошлого века.